Правящая партия Армении решила не выдвигать кандидата в премьер-министры

CA-NEWS (CA) - Правящая Республиканская партия Армении отказалась выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

«Мы решили не выдвигать нашего кандидата в премьеры, но фракция проголосует единогласно», - цитирует слова Шармазанова ТАСС.

Лидеры партии — бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян и врио премьера Карен Карапетян перед этим обсудили внутриполитическую ситуацию в стране и предстоящие выборы премьера. После этого, по словам Шармазанова, в партии пришли к выводу, что лучшим для Армении решением будет не выдвигать партийного кандидата на этот пост.

Пока в партии не знают, есть ли на пост премьера другие кандидаты, кроме лидера оппозиции Никола Пашиняна, и хотят дождаться выдвижения всех претендентов, чтобы выбрать, кого из них поддержать.

«Мы обсудим всех кандидатов, которые будут выдвинуты, и до голосования 1 мая примем решение. Изменилась политическая ситуация, сегодня в Армении внутриполитический кризис», - цитирует его слова Интерфакс.

Оппозиционная фракция «Елк» ранее выдвинула на пост премьер-министра депутата Никола Пашиняна. Пашинян возглавил протесты против назначения на пост Саргсяна. Тот выдвинулся в премьеры после конституционной реформы, в результате которой Армения перешла от президентской республики к парламентской, а премьер-министр получил основную власть.

После десяти дней массовых протестов Саргсян ушел в отставку, временно исполняющим обязанности премьер-министра стал член Республиканской партии Карен Карапетян. 25 апреля переговоры Карапетяна и Пашиняна провалились, после этого оппозиционный депутат объявил о новых акциях протеста уже против правящей Республиканской партии.