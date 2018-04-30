Таджикистан приветствует историческую встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

CA-NEWS (TJ) - Республика Таджикистан приветствует историческую встречу президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне «Пханмунджом» на границе между двумя странами, – подчеркивается в заявлении МИД РТ.



Далее в заявлении МИД отмечается, что Таджикистан приветствует подписание совместной Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

«Выражаем надежду, что прошедший Межкорейский саммит послужит отправной точкой в разрешении многолетнего конфликта и началом политико-дипломатического диалога, основанного на мире и взаимопонимании», – говорится в заявлении.

Напомним, 27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом.