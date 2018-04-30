УАЗ может начать сборку своих автомобилей в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Ульяновский автозавод рассматривает возможность организации сборки своих автомобилей в Узбекистане, переговоры находятся на начальном этапе, заявил начальник отдела продаж в странах СНГ УАЗа Алексей Заболотнов.

"Один из планов – как раз организация сборки наших автомобилей. В Узбекистане очень хорошие возможности в плане автомобильного бизнеса", - сказал Алексей Заболотнов, которого цитирует агентство "Прайм". Он сообщил, что вопрос запуска сборки автомобилей в республике заключается в ее экономической целесообразности. "Сейчас мы ее как раз просчитываем. С "Узавтопромом" проводим периодически консультации, очень тесно общаемся", - отметил представитель автозавода.

По его оценке, речь может идти о сборке сразу нескольких моделей УАЗ - "Патриот", "Пикап" и "Профи". "С точки зрения обеспеченности запчастей, возможности ремонта и гарантий мы здесь традиционно ближе к потребителю, чем западные бренды", - добавил представитель УАЗа. Говоря о планах по продажам, Алексей Заболотнов отметил, что в 2018 году УАЗ планирует довести этот показатель на рынке Узбекистана до 1 тысячи автомобилей против порядка 400 единиц в 2017 году.

Напомним, что в настоящий момент Ульяновский автозавод ведет экспортные поставки всего модельного ряда автомобилей УАЗ на территорию Республики Узбекистан.