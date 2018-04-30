В Астане на ряде улиц 1 и 9 мая будет ограничено движение транспорта (схема)

CA-NEWS (KZ) - В Астане 1 мая в День единства народа Казахстана планируется ограничение движения транспортных средств по проспекту Тәуелсіздік перед площадью «Қазақ елі!» и на прилегающих к нему участках улиц.

Как сообщает пресс-служба акимата города, с 17:00 28 апреля 2018 года движение транспорта ограничено на участке проспекта Тәуелсіздік от улицы Байтурсынова до улицы Нажимеденова до завершения мероприятий (до 00:00 2 мая), а также с 08:00 до 15:00 1 мая движение автомашин будет ограничено по улице Байтурсынова со стороны улицы Аманжолова и со стороны проспекта Момышұлы, по проспекту Тәуелсіздік со стороны ул.Кошкарбаева, по улице Калдаякова со стороны автодорожного моста М-3 (со стороны ул. Сыганак) и по улице Нажимеденова со стороны улицы Аманжолова. При этом движение общественного транспорта будет осуществляться беспрепятственно, за исключением участка проспекта Тәуелсіздік перед площадью «Қазақ елі».

Вместе с тем 9 мая с 12:00 до 15:00 будет частично ограничено движение транспортных средств по пр. Тәуелсіздік по маршруту следования участников шествия «Жаужурек полк – Бессмертный полк», посвященного сохранению личной памяти потомков об участниках войны 1941-1945 годов, а также воспитанию патриотизма и ценности мира среди подрастающего поколения. Также частичное ограничение планируется на примыкающих к проспекту Тәуелсіздік улицам: Нажимеденова, Байтурсынова, Кошкарбаева, Момышұлы, Майлина, Шарля де Голля, Куйши Дина, Мунайтпасова.