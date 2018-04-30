Участники приуроченного к 9 мая автопробега возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Участники приуроченного к 9 мая международного автопробега "Победа - одна на всех" в воскресенье, 29 апреля, прибыли в Ташкент, где возложили цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы". Об этом сообщает ТАСС.



"Подобные акции, приуроченные ко Дню Победы, проводит молодежный парламент при Думе Ханты-Мансийского автономного округа и местное отделение "Молодой гвардии Единой России". Первая из них прошла в 2012 году. За это время ее участники проехали по регионам России, Украины и даже добрались до Берлина", - рассказал журналистам руководитель автопробега Николай Заболотнов. По его словам, нынешнее автопутешествие стартовало 17 апреля в Нижневартовске, его маршрут протяженностью около 10 тыс. км проходит по территории России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. "Узбекистан встретил нас радушием и летним теплом", - отметил он.

"Ваш пробег - еще одна нить, которая укрепляет нашу дружбу и сотрудничество. Спасибо вам", - сказал на церемонии встречи автоколонны посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев. Он напомнил о значительном вкладе народа Узбекистана в общую победу. "Более полутора миллионов людей были эвакуированы в республику, где они нашли не только пристанище, но и второй дом", - отметил российский дипломат.

Ожидается, что в столице Узбекистана участники пробега проведут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками молодежных, патриотических организаций и уже вечером в воскресенье выедут на один день в Самарканд, а затем через Казахстан отправятся на родину. Планируется, что к 9 мая колонна из четырех легендарных автомобилей ГАЗ М-20 "Победа" и семи машин техподдержки вернется в Ханты-Мансийск.

Мемориальный комплекс "Братские могилы" был возведен в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого здесь в 1941-1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны.

По данным общественного фонда "Нуроний" ("Ветеран"), в Великой Отечественной войне участвовали около 1,5 млн жителей Узбекистана, более 400 тыс. из них погибли, 130 тыс. - пропали без вести. В настоящее время в республике проживают около 1,6 тыс. участников войны.