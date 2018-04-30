Сессия верхней палаты и совместное заседание обоих палат парламента Таджикистана состоятся в один день

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 11 мая в первой половине дня состоится пятнадцатая сессия верхней палаты парламента Таджикистана пятого созыва, на которой будут рассмотрены ранее принятые нижней палатой парламента республики законы.

Сенаторы республики, в частности, рассмотрят поправки в закон «О правовом статусе иностранных граждан на территории Таджикистана» согласно которым иностранные граждане могут находиться на территории страны без официальной регистрации в течение 10 рабочих дней. Сейчас иностранцы могут находиться на территории Таджикистана без соответствующей регистрации в течение трех рабочих дней, сообщает АП.

Верхняя палата парламента также рассмотрит предложение правительства Таджикистана о переименовании ряда населенных пунктов в городах Канибадам, Истаравшан и района Бободжон Гафуров Согдийской области.

В тот же день, 11 мая, во второй половине дня в Душанбе состоится очередная совместная сессия обоих палат парламента страны, на которой будут утверждены ряд указов президента республики.