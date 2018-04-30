Московский фильм о таджикском мигранте покажут в Лондоне

CA-NEWS (TJ) - В Лондоне 2 мая в Пушкинском доме состоится показ документального фильма российского режиссера Анны Моисеенко «Песни Абдула».

Фильм рассказывает историю таджикского мигранта Абдумамада Бекмамадова. Приехав в Россию, он устроился строителем, а в свободное время играл в спектаклях. В фильме фактически нет сценария — все повествование о жизни героя ведется в основном через песни главного героя. Абдул берет народные памирские песни и перекладывает их на свой лад, рассказывая о бытовой жизни трудового мигранта в Москве. В картине также есть эпизод, в котором Абдул возвращается в родной кишлак к семье, которую не видел десять лет. Картина была показана на нескольких международных кинофестивалях, сообщает АП.

Анна Моисеенко рассказала, что показ в Пушкинском доме помог организовать кинокритик Джулиано Вивальди.

«Он живет одновременно в Великобритании, Италии и России и очень много пишет о российском документальном кино, помогая делать его более известным в мире. Он видел мой фильм и рассказывал о нем многим. От него организаторы показа в Лондоне и узнали о фильме», - сказала режиссер.

По ее словам, показ «Песен Абдула», а также документальной картины Константина Селина «Хроники неслучившейся революции» (фильм о протестах дальнобойщиков против системы «Платон». - Прим. «Ферганы») будет приурочен к выставке российской художницы Виктории Ломаско, которая сейчас проходит в Пушкинском доме.

«Для меня этот показ очень важен, я хочу, чтобы мой фильм увидели не только в России. Мы уже обсуждали с Абдумамадом, главным героем фильма, что в Лондоне есть памирское комьюнити, поэтому мы надеемся, что они тоже придут на показ. В Германии, где мы недавно делали показ, были такие люди, для них это очень важно, что про их культуру делают фильмы и привозят их. Одна девушка даже приехала специально на показ из другого города. Она учится во Франкфурте, но сама родом с Памира, и она очень эмоционально восприняла фильм, он напомнил ей многое из жизни ее семьи», - поделилась Анна Моисеенко.

Пушкинский дом — старейший русский культурный центр в Великобритании, который был основан друзьями русских эмигрантов в середине прошлого века. Пушкинский дом является независимой некоммерческой организацией, которая никак не связана с российским государством.