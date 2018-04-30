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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане отметили Национальный праздник скакуна. Президенту страны подарили 7 лошадей и щенка алабая (фото)

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в последнее воскресенье апреля отметили Национальный праздник туркменского скакуна. Главные мероприятия праздника прошли в Международном конноспортивном комплексе под Ашхабадом.

В рамках торжеств состоялось семь забегов на различные дистанции, в которых приняли участие десятки скакунов. С программой перед собравшимися выступила знаменитая группа национальных конных игр «Галкыныш»

В завершение торжества на сценической площадке комплекса состоялось премьерное исполнение песни «Бедев» на стихи президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе празнования президенту страны подарили коней от имени жителей Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского, Марыйского велаятов и города Ашхабада. От имени военных и правоохранительных органов Гурбангулы Бердымухамедову также подарили скакуна. Еще один подарок - от имени всех коневодов был скакун и щенрк алабая. Позднее, глава государства продемонстрировал публике умение управлять лошадью верхом.

Апрель в Туркменистане проходит под знаком празднования Дня туркменского коня. Прежде непримечательный, отраслевой праздник, благодаря усилиям знатока ахалтекинской породы лошадей, президента Гурбангулы Бердымухамедова, превратился в самый яркий и масштабный праздник страны, все больше привлекающий внимание иностранных гостей.

В Туркменистане ахалтекинских коней считают национальным достоянием. Не случайно, на государственном гербе Туркменистана изображен многолетний чемпион породы ахалтекинец Янардаг (Пылающая гора).

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