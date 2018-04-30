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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В мае в Душанбе пройдут Дни культуры Саудовской Аравии

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе с 5 по 8 мая пройдут Дни культуры Саудовской Аравии, в рамках которой запланированы выставки народных ремесел, национальной одежды, искусств и кулинарии, сообщает пресс-служба Министерства культуры Таджикистана.

Открытие запланировано на 5 мая в национальной библиотеке Таджикистана. В мероприятии будут участвовать министр культуры республики Шамсиддина Орумбекзода, официальная делегация из Саудовской Аравии и гости. По завершению церемонии открытия состоится пресс-конференция для СМИ.

В Государственном академическом драматическом театре имени Айни стартует в этот день показ народных ремесел, национальных платьев, текстиля, фотографии и кино. Показ продлится до 8 мая.

Гости Таджикистана планируют посетить Норек, Гиссар и Варзоб, ознакомиться со многими достопримечательностями Таджикистана, включая Национальную библиотеку и Национальный музей.

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