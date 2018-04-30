В Алматы юношеская библиотека модернизирована в молодежный интеллектуальный центр (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы отреставрирована и модернизирована в молодежный интеллектуальный центр юношеская библиотека имени Жамбыла.

Как сообщает пресс-служба акимата города, после нескольких месяцев капитального ремонта в библиотеке появился современный «open space» с зонами для работы с книжными изданиями, электронной информацией, просмотра документальных, научно-познавательных фильмов, проведения презентаций, интеллектуальных клубов, бесплатным Wi-fi и кофейней.

Помимо обновленного интерьера весь книжный фонд библиотеки будет оцифрован и доступен в электронном формате. Библиотека вошла в новую единую библиотечную систему города с общим книжным фондом более 1,8 млн экземпляров. Открытие для массового читателя состоится в мае.

«В библиотеке имени Жамбыла читатель сможет не только получить нужную информацию, но и обсудить ее с другими, поделиться собственным видением. Мы постарались сделать пространство современным и удобным. К примеру, установленные 550 спотов создают не только хорошее освещение, но и соответствующую комфортную атмосферу», - рассказала куратор проекта Камила Лукпанова.