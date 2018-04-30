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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Международная конференция по свободе слова пройдет в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - 3 мая в столице Таджикистана Душанбе пройдет международная конференция "Свобода слова: возможности и перспективы в регионе" с участием журналистов из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и России, сообщает пресс-служба Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

Ожидается, что в работе конференции примут участие порядка 150 отечественных и зарубежных журналистов. Среди гостей конференции будут так же высокопоставленные представители правительства и Парламента Таджикистана.

Участники конференции обсудят соледующую тематику: Свобода слова это риск для безопасности или же почва для развития и стабильности?;

– Свобода слова в условиях современного законодательства в странах Центральной Азии;

– Свобода слова, новые возможности и перспективы. Этический кодекс в онлайн пространстве.

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