Международная конференция по свободе слова пройдет в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - 3 мая в столице Таджикистана Душанбе пройдет международная конференция "Свобода слова: возможности и перспективы в регионе" с участием журналистов из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и России, сообщает пресс-служба Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

Ожидается, что в работе конференции примут участие порядка 150 отечественных и зарубежных журналистов. Среди гостей конференции будут так же высокопоставленные представители правительства и Парламента Таджикистана.

Участники конференции обсудят соледующую тематику: Свобода слова это риск для безопасности или же почва для развития и стабильности?;

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