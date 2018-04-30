Международная конференция по свободе слова пройдет в Душанбе

- Таджикистан, общество
- 11:03, 30 апреля 2018
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CA-NEWS (TJ) - 3 мая в столице Таджикистана Душанбе пройдет международная конференция "Свобода слова: возможности и перспективы в регионе" с участием журналистов из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и России, сообщает пресс-служба Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.
Ожидается, что в работе конференции примут участие порядка 150 отечественных и зарубежных журналистов. Среди гостей конференции будут так же высокопоставленные представители правительства и Парламента Таджикистана.
Участники конференции обсудят соледующую тематику: Свобода слова это риск для безопасности или же почва для развития и стабильности?;
– Свобода слова в условиях современного законодательства в странах Центральной Азии;
– Свобода слова, новые возможности и перспективы. Этический кодекс в онлайн пространстве.