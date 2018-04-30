В Андижане открылся единственный в ЦА завод по выпуску инсулина

- Узбекистан, общество
- 11:14, 30 апреля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Единственный в Центральной Азии завод по выпуску инсулина Zamin Bio Health открылся 27 апреля в городе Андижане при финансовой поддержке «Трастбанка». Как сообщила пресс-служба банка, предприятие будет производить в среднем 10 миллионов флаконов инсулина в год. На заводе создано более 100 новых рабочих мест.
Открывшийся в Андижане завод Zamin Bio Health в основном специализируется на производстве инсулина для людей, больных сахарным диабетом.
Завод будет производить в среднем 10 миллионов флаконов инсулина в год. Согласно бизнес-плану, продукцией завода планируется не только насытить рынок Узбекистана, но и экспортировать ее во все страны Центральной Азии. До сегодняшнего дня инсулин в Узбекистан завозился из-за рубежа.
По данным Министерства здравоохранения республики, в настоящее время на диспансерном учете состоят свыше 100 тысяч узбекистанцев, больных сахарным диабетом, в том числе, более тысячи детей и подростков.
Согласно действующему законодательству Узбекистана, больные сахарным диабетом обеспечиваются важными для жизни лекарством бесплатно. Ежегодно государство покупает за границей несколько тысяч флаконов инсулина для граждан, страдающих этим заболеванием.
Однако, по словам узбекистанских эндокринологов, в настоящее время средств, выделяемых государством для приобретения инсулина, недостаточно. "Завозимого из-за границы инсулина хватает лишь одной трети или одной четвертой всех пациентов. Остальные вынуждены покупать препарат по рыночной стоимости. Одному пациенту это обходится примерно в 250-300 долларов", – говорит один из врачей Центра эндокринологии в Ташкенте.