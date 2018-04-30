В Андижане открылся единственный в ЦА завод по выпуску инсулина

CA-NEWS (UZ) - Единственный в Центральной Азии завод по выпуску инсулина Zamin Bio Health открылся 27 апреля в городе Андижане при финансовой поддержке «Трастбанка». Как сообщила пресс-служба банка, предприятие будет производить в среднем 10 миллионов флаконов инсулина в год. На заводе создано более 100 новых рабочих мест.

Открывшийся в Андижане завод Zamin Bio Health в основном специализируется на производстве инсулина для людей, больных сахарным диабетом.

Завод будет производить в среднем 10 миллионов флаконов инсулина в год. Согласно бизнес-плану, продукцией завода планируется не только насытить рынок Узбекистана, но и экспортировать ее во все страны Центральной Азии. До сегодняшнего дня инсулин в Узбекистан завозился из-за рубежа.

По данным Министерства здравоохранения республики, в настоящее время на диспансерном учете состоят свыше 100 тысяч узбекистанцев, больных сахарным диабетом, в том числе, более тысячи детей и подростков.

Согласно действующему законодательству Узбекистана, больные сахарным диабетом обеспечиваются важными для жизни лекарством бесплатно. Ежегодно государство покупает за границей несколько тысяч флаконов инсулина для граждан, страдающих этим заболеванием.

​Однако, по словам узбекистанских эндокринологов, в настоящее время средств, выделяемых государством для приобретения инсулина, недостаточно. "Завозимого из-за границы инсулина хватает лишь одной трети или одной четвертой всех пациентов. Остальные вынуждены покупать препарат по рыночной стоимости. Одному пациенту это обходится примерно в 250-300 долларов", – говорит один из врачей Центра эндокринологии в Ташкенте.