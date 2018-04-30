Роза Рымбаева и Хор Турецкого выступят в Алматы в День единства народа Казахстана (программа)

CA-NEWS (KZ) - День единства народа Казахстана 1 мая в Алматы отметят одновременно на нескольких площадках города.

Как сообщает пресс-служба акимата, праздничные гуляния не ограничатся территорией площади перед Дворцом Республики.

С 10:00 на площади Абая развернется выставка этнокультурных объединений, где будут представлены предметы национального быта, музыкальные инструменты, костюмированные представления и др.

В 11:00 начнется музыкальная программа с участием звезд казахстанской эстрады. В течение дня на сцене выступят более 500 артистов, в том числе Роза Рымбаева, Диана Шарапова, Али Окапов, Роман Ким, Luina, Янис Кайсиди, Адылжан Умаров, дуэт «Сарын», группы «Дервиши», «МузАрт», «Assyl», «Vox Acapella», представители шоу-балета «Vivat», «Rise», «Ivory» и многие другие.

«Яркая палитра народных композиций и танцев будет сменяться современными песнями казахстанских авторов, что послужит своеобразным символом единения народа», - отмечают в управлении культуры города.

С 19:30 свой сольный концерт «15 жыл, сіздермен бірге» («15 лет с вами») горожанам и гостям города подарит Айкын Толепберген, а уже в 21:30 на сцену выйдут артисты «Хора Турецкого» с программой «Праздник песни». В честь 1 мая вместе с коллективом приедет женская арт-группа «SOPRANO Турецкого» – созвездие женских голосов, тандем таланта и красоты.

В свою очередь на всей пешеходной улице Панфилова в течение дня также будут проходить концерты и выставки, где жители и гости города смогут насладиться самобытной культурой и традициями этнокультурных объединений мегаполиса, говорится в сообщении.