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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкентском метро покажут архивные фото и видео военных лет
Предыстория: В Ташкентском метро поют и танцует песню «День Победы» (видео)

CA-NEWS (UZ) - На мониторах станций Ташкентского метрополитена в честь 9 Мая, отмечаемого в стране как День памяти и почестей, покажут фото- и видео материалы военных лет, хранящихся в государственных архивах Узбекистана. Об этом сообщает uz24.uz, ссылаясь на «Узархив».

Кроме того, с 4 по 14 мая в Ташкентском Доме фотографии пройдет выставка архивных фото- и кинодокументов на тему «Память народа священна». Выставка организуются по инициативе «Узархиве», чтобы «вспомнить мгновения тех времен, почтить и чествовать память предков, участвовавших во Второй мировой войне».

Напомним, что в эти дни по всем линиям Ташкентского метрополитена проходит военно-патриотическая акция, приуроченная к 9 Мая, отмечаемого в Узбекистане, как День памяти и почестей. Музыканты Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил РУз в форме военных лет исполняют песни времен Второй мировой войны "Катюшу", "День Победы", "Тёмную ночь" и др.


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