В Узбекистане врачей заставили отдать суточную зарплату за металлолом

CA-NEWS (UZ) - С сотрудников Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Шурчинского района Сурхандарьинской области Узбекистана удержали суточную зарплату за металлолом. Об этом сообщает centralasian.org.

По словам врачей, руководство Центра и глава района игнорируют постановление президента, запрещающее привлекать работников образовательных и медицинских учреждений к сбору металлолома.

Один из врачей Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Шурчинского района, попросивший не разглашать его имени, говорит, что всех сотрудников ЦГСЭН заставили подписать документ об их согласии передать суточную зарплату за металлолом.

– Почти 80 процентов врачей и медсестер Центра заставили отдать за металлолом суточную зарплату в размере 30-50 тысяч сумов (около 4 долларов). Все сотрудники подписали документ о согласии. Директор ЦГСЭН заявил, что это поручение администрации и мы вынуждены подчиниться. Начиная с этого года президент запретил привлекать учителей и врачей к сбору металлолома, однако местные власти поступают по-своему. Почему органы власти на местах игнорируют постановление президента? – говорит врач ЦГСЭН Шурчинского района.

Одна из медсестер ЦГСЭН сообщила, что в декабре прошлого года ее коллег принудили к обязательной подписке на государственные газеты и журналы, а в марте месяце заставили сдать деньги на макулатуру.

Один из руководителей ЦГСЭН Шурчинского района сообщил, что перевести суточную зарплату врачей и медсестер за металлолом руководству ЦГСЭН поручила районная администрация. Однако замглавы Шурчинского района Ахлиддин Холматов опроверг информацию о том, что с зарплаты врачей удержали деньги за металлолом.

– Нет, никто не давал им таких поручений. Иногда мы можем попросить их собрать металлолом, но никогда не даем указаний удержать для этих целей суточную зарплату врачей. Мы не давали таких поручений ни работникам детских садов, ни работникам школ, ни сотрудникам медучреждений. Мне кажется, что здесь произошло какое-то недопонимание, – сказал замглавы Шурчинского района.