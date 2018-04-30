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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Турции: Мой визит в Бухару имеет большое значение

CA-NEWS (UZ) - 30 апреля в резиденции «Куксарой» в Ташкенте состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего 29 апреля с государственным визитом в Узбекистан.

В настоящее время в резиденции «Куксарой» проходят переговоры в узком кругу президентов Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Основное внимание на встрече уделяется развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Народы Узбекистана и Турции ожидают высокие результаты от нынешних переговоров», – сообщила пресс-служба узбекистанского президента.

После переговоров с президентом Узбекистана, Реджеп Тайип Эрдоган выступит с речью в парламенте (Олий Мажлисе), затем вместе с Шавкатом Мирзиёевым примет участие в деловом форуме турецких и узбекских предпринимателей. На 1 мая запланирована поездка Эрдогана в Бухару.

В своем интервью журанлистам перед вылетом в Узбекистан президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его визит в Бухару имеет важное значение.

«Мой визит в Бухару имеет большое значение. Турция планирует запустить в Узбекистане научно-исследовательские институты имени имама Аль-Бухари и имама Матуриди. Между нами достигнуто соглашение в этом вопросе. В ходе визита мы отработаем все эти вопросы», – говорил президент Эрдоган на брифинге в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Узбекистан.

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