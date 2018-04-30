Депутаты мажилиса Казахстана обеспокоены загрязнением подземных вод нефтепродуктами и тяжелыми металлами

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана обеспокоены загрязнением месторождений подземных вод Кокжиде в Актюбинской и Мынбулак в Кызылординской областях.

Как отмечается в их запросе на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, многолетние наблюдения, проводимые на водозаборах «Кокжиде» и «Кенкияк» с 2009 года, показывают, что в пресных подземных водах региона появились нефтепродукты и тяжелые металлы, и ситуация усугубляется.

«В пределах территорий нефтегазоносных регионов идут активные работы по добыче углеводородного сырья и хозяйственного освоения территорий, которое однозначно приводит к засорению поверхностных и подземных вод. В пределах песчаного массива «пески Кокжиде» расположены более 80 добывающих и разведочных нефтяных скважин, а также 22 мониторинговые, в планах недропользователей пробурить еще 168 скважин. И это при том, что постановлением правительства «пески Косжиде» как геологический объект и «подземные воды Кокжиде» как гидрогеологический объект включены в перечень объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского и международного значения», - отмечают парламентарии.

По их словам, необходимо обратить внимание на геологическое изучение и мониторинг подземных вод.

«Передача подземных вод бассейновым хозяйствам должна осуществляться лишь после всестороннего геологического изучения ресурсов подземных вод, а также условий их формирования, количественных и качественных параметров, особенностей месторождений подземных вод и их взаимосвязь с поверхностными ресурсами и климатическими циклами. Сегодня только констатации результатов мониторинга подземных и поверхностных вод уже недостаточно, пора действовать», - говорится в запросе.

Депутаты предлагают:- разработать и принять комплекс мер по обеспечению сохранности и переоценке запасов подземных вод месторождения «Кокжиде». Запретить деятельность недропользователей по разведке и добыче, промышленной эксплуатации месторождения при превышении нормативов предельно допустимой концентрации на содержание вредных веществ в почве и воде;- запретить эксплуатацию горизонтальных скважин, а при проектировании наклонно направленных скважин исключить их взаимодействие с подземными водами месторождений;- определить единого оператора для проведения постоянного мониторинга за состоянием объектов государственного природно-заповедного фонда «пески Кокжиде»;- предусмотреть проведение переоценки запасов уникальных месторождений пресных подземных вод Казахстана, особенно включенных в перечень объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского и международного значения. Расширить их перечень, включив в него уникальные объекты по всем регионам Казахстана и обеспечив тем самым водную безопасность страны.