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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мощный сель разрушил десятки жилых домов в Таджикистане (видео)

CA-NEWS (TJ) - В результате схода селевого потока в одном из селений джамоата Зайнобобод района Рудаки пострадали десятки жилых домов и сельхозугодий.

25 апреля обильные дожди спровоцировали сход селевого паводка, который перекрыл русло канала Куктоши боло и Куктоши поён. В результате грязевая жижа хлынула на дома местных жителей.

Умеда Юсупова, пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сказала 29 апреля, что в результате селевого паводка пострадало свыше 40 приусадебных участков и вспомогательных построек.

По ее словам, уже на следующий день, 26 апреля, русла каналов были расчищены. «К счастью, человеческих жертв нет. Для определения ущерба на местах работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям района», - сказала Умеда Юсупова.

Между тем селевой поток в тот же день сошел и на юге страны, в Яванском районе. Сообщается, что уровень грязевого селя был настолько высок, что достигал окон домов жителей кишлака Бешкаппа.

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