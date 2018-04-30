ЕC окажет помощь экономике Монголии

CA-NEWS (CA) - Европейский союз в партнерстве со Всемирным банком реализует проект по поддержке экономики Монголии. Об этом сегодня на встрече с председателем парламентского постоянного комитета по бюджету Б.Чойжилсурэном сообщил временный поверенный в делах делегации ЕС в Монголии Марко Ферри, передает Xinhuanet.

По его словам, делегация ЕС прибыла в Монголию для изучения экономического состояния страны с целью узнать, соответствует ли Монголия критериям предоставления безвозмездной финансовой помощи. Если Монголия удовлетворит требованиям, то она получит денежные средства на общую сумму 50 млн евро, которые поступят в государственный бюджет страны.

Чойжилсурэн, в свою очередь, отметил, что с момента реализации Программы расширенного финансирования VDA в монгольской экономике наблюдаются позитивные изменения. Стабильные цены на экспортную продукцию также оказывают положительное влияние.

На встрече стороны затронули вопросы управления расходами государственного бюджета, обеспечения прозрачности и участия граждан в принятии госбюдже.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.