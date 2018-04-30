АБР выделил грант в размере $90 млн на реабилитацию дороги Душанбе-Бохтар

CA-NEWS (TJ) - Сегодня Азиатский банк развития (АБР) и Правительство Таджикистана подписали грант в размере 90 миллионов долларов США для реабилитации 40 километров (км) участка дороги, связывающей столицу Душанбе и Курган-Тюбе (Бохтар), крупными городами и экономическими центрами Таджикистана, и повышения безопасности дорожной сети в стране, сообщает пресс-служба Банка.



Соглашение подписали Министр финансов РТ Файзиддин Каххорзода и Постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава.

Дорога Душанбе - Курган-Тюбе (Бохтар), по которой проезжают около 10 тысяч машин в день, является частью стратегической связи между севером и югом, одной из наиболее загруженных дорог в стране и частью коридоров 2, 5 и 6 по программе Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Улучшение участка протяженностью 40 км от Чашмасорона до Курган-Тюбе (Бохтар) включает расширение дороги с двух до четырех полос, нанесение нового дорожного покрытиеяи строительство современных средств безопасности дорожного движения.

Грант также поддержит программу Министерства транспорта по улучшению безопасности дорожного движения национальной дорожной сети, что может включать улучшение существующих туннелей, перекрёстков, опасных мест и поврежденных участков покрытия. Ожидается, что проект будет завершен к 2023 году.

АБР, штаб-квартира которого находится в Маниле, посвящает себя делу сокращения уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе через всеобъемлющий экономический рост, экологически устойчивый рост и региональную интеграцию. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году общий объем помощи АБР составил 32,2 миллиарда долларов США, включая софинансирование в размере 11,9 миллиардов долларов США.