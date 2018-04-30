Прима узбекского балета выступила в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Прима узбекского балета, балерина Большого академического театра оперы и балета имени Алишера Навои Нодира Хамроева выступила в Душанбе, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

28 апреля в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоялся показ балета П.И.Чайковского «Спящая красавица».

В спектакле приняли участие прима-балерины Большого академического театра оперы и балета имени А.Навои, заслуженная артистка Республики Узбекистан Нодира Хамроева и солист балета данного театра Улугбек Олимов, мастера таджикского балета и учащиеся хореографического колледжа имени Малики Сабировой.

Нодира Хамроева отметила, что их гастроли в Душанбе стали возможны благодаря мудрой политике руководителей обеих стран. «Я горжусь тем, что мне посчастливилось стать первой узбекской балериной постсоветского периода, выступившей на сцене таджикского театра с таджикскими мастерами искусств»,- сказала она.

Данное совместное выступление таджикских и узбекских артистов балета стало возможным благодаря инициативе руководства Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени С.Айни, отмечается в сообщении министерства.