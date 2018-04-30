Никол Пашинян, возглавивший протесты в Армении, выдвинут на пост премьера

CA-NEWS (CA) - На заседании в понедельник члены фракции «Елк» проголосовали за то, чтобы выдвинуть лидера оппозиционных протестов Пашиняна на пост главы правительства. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь политика Тигран Авинян.

По его словам представители «Елк» подали в Национальное собрание (парламент) Армении соответствующие документы. На данный момент Пашинян является единственным зарегистрированным кандидатом на пост премьера.

Выборы премьер-министра в парламенте должны пройти 1 мая. О готовности поддержать кандидатуру Пашиняна помимо «Елк» заявили также фракции блока «Царукян», а также партия «Дашнакцутюн».

Республиканская партия Армении (РПА), которая поддерживала ушедшего в отставку с премьерского поста под давлением протестующих Сержа Саргсяна, заявила, что не будет выставлять своего кандидата на голосование, если Пашинян будет единственным претендентом.

Депутат от РПА Геворг Костанян ранее заявил, что «исключает, что республиканцы проголосуют за назначение Никола Пашиняна премьером». «Любой, кто хоть раз читал Конституцию Армении, поймет, что значит смена власти. В государствах с парламентской формой правления смена власти предполагает изменение парламентского большинства. Изменение главы правительства [уход Саргсяна] или министров не может считаться сменой власти», - заявил он.

Чтобы Пашинян стал премьер-министром, его должны поддержать 53 депутата. У согласившихся на его кандидатуру фракций - 47 человек, остальные 58 представляют РПА.

23 апреля назначенный премьер-министром экс-президент Армении Серж Саргсян сложил полномочия на фоне десятидневных акций протеста. И.о. главы правительства стал Карапетян, бывший его первым замом.