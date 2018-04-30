Жизнь в Центральной Азии: Опасности «дзуда» или смертельные зимы в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Десятилетиями экстремальные зимние условия в монгольской степи вызывали падеж крупного и мелкого рогатого скота, говорится в статье National Geographic в своей статье под названием «Опасности Дзуда. Смертельные зимы Монголии».

Дзуд или зуд (монг. зуд), также бескормица — монгольское стихийное бедствие, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных погибает от голода и холода. Термин также используется для различных метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально препятствуют выпасу скота.

Местные жители иногда различают чёрный, белый и железный/ледяной дзуды. Чёрный дзуд возникает в результате недостаточного количества корма летом и в холодную зиму, когда многие животные умирают от голода. Белый дзуд возникает из-за очень обильного снегопада, который делает подножный корм недоступным для домашнего скота, что также является причиной сильнейшего голодания последнего. Железный/ледяной дзуд случается после дождя, который замерзает, покрывая землю льдом, который закрывает животным доступ к подножному корму.

Из-за продолжающейся засухи монгольские кочевники столкнулось с отсутствием корма на пастбищах вдоль северной границы страны с Россией. В январе 2018 года температура в степи опустилась до -58 градусов более чем на 10 градусов ниже среднего - и в результате погибло 700 тыс. животных.

Тяжелые зимы, которые убивают большое количество скота, достаточно распространены в Монголии. Теперь консенсус среди кочевников заключается в том, что дзуд стал происходить все чаще в последние годы, и похоже, все хуже и хуже.

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Патрик Николсон (Patrick Nicholson) директор по связям католической группы помощи Каритас, провел часть января в Монголии узнавая о дзуде в этом году.

«Раньше у нас было четыре сезона, но теперь всего три, - рассказал Николсону губернатор одной из областей Монголии. «Раньше лето было теплым и с обильными осадками. Теперь дождя нет, и от ветра сохнет трава».

Это угроза не только для скота, но и для образа жизни кочевников: лишившись животных, на которых они опираются, сотни тысяч пастухов вернуться в столицу страны Улан-Батор, надеясь отправить своих детей в школу и найти работу.

Поиск решения осложняется тем, что трудно предсказать дзуд, поскольку условия, которые приводят к катастрофе, трудно поддаются проверке, говорит исследователь Университета штата Мэн Брэдфилд Лион (Bradfield Lyon).

В период с 1940 по 2015 год по официальной статистике из-за «дзуда» погибло более 20 миллионов животных. Как отмечает Николсон, люди, с которыми он беседовал, сообщили, что дзуд становится нормой. Долгая зима, которая раньше наступала раз в десять лет, сейчас происходят каждый год в некоторых частях страны.

Анализ последних моделей погоды и моделей будущего климата свидетельствует о том, что одним из факторов может стать засуха. Однако исследователь Университета Оксфорда Трои Штернберг (Troy Sternberg) считает, засуха не обязательно может быть ключевым фактором дзуда. В одном из исследований он обнаружил, что засуха предшествует дзуду только в трех случаях из последних 32.

Традиционные методы защиты домашнего скота от таких суровых погодных условий включают в себя высушивание и сохранение скошенной травы в течение летних месяцев, а также сбор овечьего и козьего навоза для постройки сухих воспламеняющихся блоков, называемых «хурджун». Сушёная трава может быть скормлена животным для предотвращения случаев голодной смерти с приходом дзуда. Хурджун, или блоки из овечьего и козьего навоза, складывают для постройки стены, которая могла бы защитить животных от холодного ветра, сохраняя их в достаточно тёплой среде, чтобы перенести суровые условия.