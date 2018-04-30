Китайская TBEA может получить право на разработку еще одного месторождения в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана согласилось предоставить китайской компании TBEA право на разработку других месторождений полезных ископаемых, если компания не покроет свои расходы за счет разработки уже полученных двух золотоносных рудников, сообщает портал STCN.com.

По словам главы TBEA, г-на Чжан Синя, минеральные ресурсы, согласно предоставленным правительством Таджикистана данным, могут компенсировать затраты компании на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» в размере $178 млн.

Он отметил, что, правительство Таджикистана компенсирует расходы компании новыми месторождениями, если ресурсов полученных золотых рудников будет недостаточным.

По данным портала, доказанные запасы трех золотых рудников составляют 51,7 тонны, а запасы, подлежащие обследованию, составляют 117,16 тонн.

Напомним, компания ТВЕА получила лицензию на разработку двух золотоносных месторождений в Согдийской области - «Верхний Кумарг» и «Дуоба». Право на пользование рудниками китайской компании предоставлено для того, чтобы она вернула свои деньги, потраченные на возведение ТЭЦ «Душанбе-2».

В Главном управлении геологии при правительстве Таджикистана ранее сообщили, что компания имеет право на добычу драгметаллов из этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительства ТЭЦ «Душанбе-2» средства.

Общая стоимость построенной китайской компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила 349 миллионов долларов, из которых 17,4 миллионов долларов - вклад таджикского правительства.