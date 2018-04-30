Посол Таджикистана посетил Токийскую энергетическую компанию «TEPCO»

CA-NEWS (TJ) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Японии Хамрохон Зарифи 26 апреля посетил головной офис Токийской энергетической компании «TEPCO», где провел встречу с руководителями отраслевых управлений и ознакомился с деятельностью компании, сообщает МИД РТ.

Представители «TEPCO» подробно рассказали о становлении и нынешней деятельности компании, провели содержательную презентацию об истории и этапах ее развития. Посол ознакомился с процессом выработки и обеспечения электроэнергией потребителей в регионе Канто, где находится столица и крупнейший город Японии – Токио.

Во время визита Посла Таджикистана сопровождали проектные руководители японской компании «Asia Engineering Consultant Co., Ltd», которая является консалтинговой компанией в проекте «Улучшение подстанций в городе Душанбе», финансируемом Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

В рамках этого проекта 26 января 2018 года в Душанбе между ОАХК «Барки Точик» и японской компанией «Nishizawa» был подписан контракт на сумму 1.976 млрд японских иен. Компания «Nishizawa» на основании этого контракта в течение двух последующих лет построит новую электрическую подстанцию «Радиостанция», а также реабилитирует и увеличит мощность электрической подстанции «Промышленная», расположенных в Душанбе.