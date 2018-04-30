НАК «Узбекистон хаво йуллари» получит очередной Boeing 787-8 Dreamliner

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» и корпорация «Boeing» подписали договор о поставке еще одного пассажирского лайнера Boeing 787-8 Dreamliner. С учетом данного дополнительного самолета национальный авиаперевозчик Узбекистана до 2020 года в своем авиапарке будет иметь шесть авиалайнеров данного типа, сообщила пресс-служба НАК.

Третий по счету Дримлайнер, поставка которого ожидается в середине мае текущего года, отличается от прежних двух Boeing 787-8 Dreamliner, эксплуатируемых НАК, увеличенным количеством мест для пассажиров – общее количество мест - 270 (бизнес-класс – 24, эконом-класс – 246), и специальным отсеком для отдыха экипажа.

Сегодня на Дримлайнерах выполняются прямые рейсы в Нью-Йорк и полеты по другим международным направлениям.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» стала первым заказчиком Boeing 787 Dreamliner в Центральной Азии. Коммерческую эксплуатацию Дримлайнеров авиакомпания начала в 2016 году. 27 июля 2017 года на данном типе ВС впервые в истории национальный авиаперевозчик Узбекистана выполнил первый беспосадочный рейс из Ташкента в Нью-Йорк.