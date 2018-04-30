Таджикистан ищет способы вернуть граджан из зон военных конфликтов

CA-NEWS (TJ) - Вопросы возвращения граждан Таджикистана из зон военных конфликтов на Ближнем Востоке обсудили в Багдаде, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Министр иностранных дел Ирака Ибрахим ал-Джаъфари принял Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдова.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в различных сферах, особенно в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также были подняты вопросы участия делегаций Ирака в международных конференциях в Душанбе, согласования документов, находящихся на рассмотрении сторон.

Собеседники затронули тему возвращения граждан Таджикистана из зон военных конфликтов на Ближнем Востоке.

Напомним, 25 апреля текущего года из Ирака в Таджикистан были возвращены четверо детей.

Как отметили в МИД РТ, над вопросом по возвращению детей из зоны боевых действий на Ближнем Востоке на Родину, согласно поручению президента Эмомали Рахмона, в координации с МИД страны, работают дипломатические представительства Таджикистана в Кувейте, Астане, Тегеране, Анкаре, Москве и ОАЭ



