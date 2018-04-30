В Афганистане жертвами нападения на военный конвой стали 11 человек

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 11 человек погибли в результате нападения боевика на военный конвой в афганской провинции Кандагар, еще 16 человек, включая пятерых румынских солдат, пострадали, сообщает телеканал Tolo News.

Погибшие являлись студентами медресе в деревне Хаджи Абдуллахана в районе Дама в южной провинции Кандагар. По данным телеканала, террорист-смертник врезался в конвой румынских сил, патрулировавших в населенном пункте, на автомобиле, наполненном взрывчаткой.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение на военный конвой.