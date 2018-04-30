РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Афганистане жертвами нападения на военный конвой стали 11 человек

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 11 человек погибли в результате нападения боевика на военный конвой в афганской провинции Кандагар, еще 16 человек, включая пятерых румынских солдат, пострадали, сообщает телеканал Tolo News.

Погибшие являлись студентами медресе в деревне Хаджи Абдуллахана в районе Дама в южной провинции Кандагар. По данным телеканала, террорист-смертник врезался в конвой румынских сил, патрулировавших в населенном пункте, на автомобиле, наполненном взрывчаткой.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение на военный конвой.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×