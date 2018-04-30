На востоке Таджикистана попытка сделать селфи обернулась гибелью двух девушек

CA-NEWS (TJ) - 19-летняя душанбинка упала в воду, делая фотографии горной реки и себя на фоне реки, сообщает Авеста.

Как сообщила начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи, 28 апреля 2018 года в 17:10 в дежурно-диспетчерскую службу Отдела КЧС по Раштскому району поступила информация о том, что жительница города Душанбе, 1999 года рождения, которая гостила у своих родственников, упала вводу, делая селфи на горной реке Сурхоб.

Пытаясь сделать фото, она поскользнулась, потеряла равновесие, и сорвалась с уступа, на котором балансировала. 15-летняя жительница Раштского района, которая сопровождала свою родственницу, пытаясь помочь, к сожалению, тоже утонула.

Оперативная группа из числа спасателей Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистан выехала на поиски. Ранним утром 29 апреля тела утонувших были извлечены из реки и переданы органам внутренних дел.

В этой связи, КЧС убедительно просит граждан соблюдать меры безопасности на реках и водоемах, не делать «селфи» на опасных участках, а обращаясь к родителям, просит не оставлять детей без присмотра.