Главы парламентов Монголии и Ирландии провели переговоры в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - «У Монголии и Ирландии есть широкий потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, образования и укрепления дружественных отношений путём углубления связей между гражданами двух стран», - подчеркнул Спикер Нижней палаты парламента Ирландии Шон О'Фаррелл во время двусторонних переговоров с председателем парламента Монголии Миеэгомбыном Энхболдом, передает Монцамэ.

Активизация межпарламентского сотрудничества и расширение взаимодействия во всевозможных отраслях являются основной задачей моего нынешнего визита, отметил он и упомянув об эффективности развития сотрудничества в сельхозотрасли, а также в сферах культуры, искусства и туризма выразил готовность к установлению контактов с ведущими ирландскими вузами для обучения в них монгольской молодёжи.

Энхболд, со своей стороны, подчеркнул важность создания благоприятной правовой среды для углубления и развития сотрудничества двух стран и согласился с мнением Шона О'Фаррелля, что у обеих стран есть широкие возможности для сотрудничества в сельскохозяйственной, туристической и образовательной областях. При этом он выразил заинтересованность в развитии отношений в области обороны и борьбы с терроризмом и сотрудничестве с Ирландией в подготовке руководителей налоговых и финансовых служб, специалистов сельского хозяйства, а также в обмене опытом и направлении рабочих сельскохозяйственного сектора для прохождения производственной стажировки в Ирландии. Глава парламента М.Энхболд обратился к Шону О'Фарреллю с просьбой сосредоточить внимание вопросу создания благоприятных условий для труда и проживания около 1000 монголам, которые сегодня находятся в Ирландии.

«Горнорудная промышленность является основной отраслью нашей экономики. Около 90 процентов общего объема экспорта занимает продукция и сырье этого сектора, поэтому мы поставили перед собой цель диверсифицировать национальную экономику, интенсифицировать наше сельское хозяйство и увеличить экспорт продовольственных товаров с порой на животноводство, где поголовье скота на сегодня достигло почти 70 млн голов. Уверен, что сотрудничество, установленное с Ирландией сыграет важную роль в этом», - сказал глава монгольского парламента и выразил уверенность в заключении меморандума о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства двух стран в ближайшем времени. Спикер Энхболд также предложил заключить меморандум о сотрудничестве между отраслевыми министерствами двух стран с целью развития туризма.

Председатель парламента Монголии подтвердил, что страна и в дальнейшем сохранит традицию активного сотрудничества с Ирландией рамках ООН и международных организаций и поддержит кандидатуру Ирландии на выборах непостоянного члена Совета безопасности ООН, которые пройдут в 2020 году.

Упоминая о том, что Марк Шерри работает Почётным консулом Монголии в Ирландии с 2015 года, глава парламента М.Энхболд обратился с предложением назначить Почётного консула Ирландии в Монголии.

Шон О'Фаррелл подчеркнул, что он полностью поддерживает инициативу и предложения, выдвинутые со стороны главы монгольского парламента в целях развертывания конструктивного межгосударственного сотрудничества, и пообещал затронуть вопрос налаживания взаимодействия в сферах сельского хозяйства, туризма, борьбы с терроризмом во время встречи с главами отраслевых министерств Монголии.

Кроме того, Шон О'Фаррелл поддержал предложение, выдвинутое спикером Энхболдом в целях продвижения истории и культуры двух стран, относительно организации мероприятия в Улаанбаатаре или Дублине, посвященного 20-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Он попросил председателя парламента направить монгольскую делегацию женщин-парламентариев для участия во встрече женщин-парламентариев, которая пройдёт в сентябре в Дублине, и пригласил спикера Энхболда посетить Ирландию с официальным визитом в удобное для него время.