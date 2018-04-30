В Ташкенте проходит встреча президентов Узбекистана и Турции в узком формате

- Узбекистан, политика
- 16:51, 30 апреля 2018
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|Предыстория: Президент Турции Эрдоган прибыл в Узбекистан с госвизитом
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в резиденции Куксарой 30 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Турция.
В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Турции. Президенты Шавкат Мирзиёев и Режеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Затем началась встреча глав государств в узком формате. Президент Шавкат Мирзиёев приветствовал гостя, сообщило УзА.
В ходе переговоров планируется обсудить вопросы укрепления многопланового двустороннего сотрудничества, определения перспектив и развития новых двухсторонних связей. Будет уделено особое внимание вопросам регионального и международного значения, в том числе, борьбе с глобальными и региональными угрозами.
Как сообщалось ранее, в рамках визита Президент Турции выступит на совместном заседании палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Вместе с тем Президенты примут участие в совместном бизнес-форуме руководителей ведущих банков, компаний и фирм Узбекистана и Турции.
В завершение переговоров планируется подписание Президентами Узбекистана и Турции Совместного заявления, отображающего текущее состояние двухсторонних отношений и вопросы их ускоренного развития.
В рамках визита также будут подписаны весомый пакет документов, касающихся межгосударственной, межправительственной и межведомственной сфер, и ряд инвестиционных договоров.
В программе визита также предусмотрено посещение делегацией Турции города Бухара.