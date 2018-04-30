В Ташкенте проходит встреча президентов Узбекистана и Турции в узком формате

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в резиденции Куксарой 30 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Турция.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Турции. Президенты Шавкат Мирзиёев и Режеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Затем началась встреча глав государств в узком формате. Президент Шавкат Мирзиёев приветствовал гостя, сообщило УзА.

В ходе переговоров планируется обсудить вопросы укрепления многопланового двустороннего сотрудничества, определения перспектив и развития новых двухсторонних связей. Будет уделено особое внимание вопросам регионального и международного значения, в том числе, борьбе с глобальными и региональными угрозами.

Как сообщалось ранее, в рамках визита Президент Турции выступит на совместном заседании палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Вместе с тем Президенты примут участие в совместном бизнес-форуме руководителей ведущих банков, компаний и фирм Узбекистана и Турции.

В завершение переговоров планируется подписание Президентами Узбекистана и Турции Совместного заявления, отображающего текущее состояние двухсторонних отношений и вопросы их ускоренного развития.

В рамках визита также будут подписаны весомый пакет документов, касающихся межгосударственной, межправительственной и межведомственной сфер, и ряд инвестиционных договоров.

В программе визита также предусмотрено посещение делегацией Турции города Бухара.