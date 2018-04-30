На юге Таджикистана отработали действия при возможных ЧС в весенне-летний период

CA-NEWS (TJ) - Спасатели специального отряда быстрого реагирования Управления КЧС по Хатлонской области провели тактико-специальные учения по отработке действий во время возможных происшествий в весенне-летний период, в частности, в опасных, горных участках.

В ходе учения отработан комплекс практических мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в зимний период.

В частности, проверена готовность системы оповещения и связи, организация оперативного дежурства, работа прогнозных и диспетчерских служб, создание запасов материально-технических, продовольственных и медицинских резервов.

Отработаны вопросы эвакуации населения из мест возникновения чрезвычайных ситуаций в безопасные районы, проведения первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению населения.

Также участники занятий отработали своевременное перекрытие движения на опасных участках автодорог, спасения пострадавших, оказания им медицинской и психологической помощи и эвакуация транспортных средств.