На юге Таджикистана отработали действия при возможных ЧС в весенне-летний период

- Таджикистан, общество
- 16:55, 30 апреля 2018
- Просмотров: 276
CA-NEWS (TJ) - Спасатели специального отряда быстрого реагирования Управления КЧС по Хатлонской области провели тактико-специальные учения по отработке действий во время возможных происшествий в весенне-летний период, в частности, в опасных, горных участках.
В ходе учения отработан комплекс практических мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в зимний период.
В частности, проверена готовность системы оповещения и связи, организация оперативного дежурства, работа прогнозных и диспетчерских служб, создание запасов материально-технических, продовольственных и медицинских резервов.
Отработаны вопросы эвакуации населения из мест возникновения чрезвычайных ситуаций в безопасные районы, проведения первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению населения.
Также участники занятий отработали своевременное перекрытие движения на опасных участках автодорог, спасения пострадавших, оказания им медицинской и психологической помощи и эвакуация транспортных средств.