Президенты Узбекистана и Турции проводят встречу в расширенном составе

CA-NEWS (UZ) - Президенты Узбекистана и Турции продолжили диалог при участии официальных делегаций двух стран.

В ходе переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, науки и других, сообщило УзА.

"В первом квартале текущего года данный показатель вырос на 20 процентов и составил 400 миллионов долларов, - отметил Шавкат Мирзиёев. -Мы договорились о конкретных мероприятиях, направленных на дальнейшее увеличение данного показателя в ближайшие годы".

Одной из главных тем переговоров также стал вопрос реализации совместных проектов с участием турецких инвестиций в рамках программ развития туристической инфраструктуры в Узбекистане.

Также состоялся практический обмен мнениями по еще одному важному вопросу - развитию паломнического туризма в Узбекистане.

Стороны выразили единогласие в вопросах непрерывного повышения торгового оборота и диверсификации торговли путем поставки продукции с высокой добавленной стоимостью и развития долгосрочного инвестиционного сотрудничества.

В 2017 году объем товарооборота между двумя государствами увеличился на 30 процентов и составил $1,5 миллиардов.

Только в прошлом году с участием инвестиций турецких деловых людей в Узбекистане было образовано более 20 предприятий, аккредитацию прошли представительства 53 компаний. На сегодняшний день в стране ведут деятельность более 550 фирм и компаний с участием турецкого капитала.