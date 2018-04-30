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  30 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Российский парламентарий положительно оценил таджикско-российское сотрудничество

CA-NEWS (TJ) - Межпарламентское сотрудничество России и Таджикистана способствует качественно новому уровню взаимодействию между странами и положительно влияет на сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС, считает заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк, принимающий участие в межпартийных консультациях ЕР и Народной Демократической партии Таджикистана в Душанбе, сообщает РИА Новости.

"Наши совместные усилия способствуют выводу межгосударственных отношений России и Таджикистана на качественно новый уровень и положительно влияют на развитие сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. Многолетняя совместная история, века дружбы и соратничества наших народов являются надежной основой для нового этапа в отношениях двух суверенных стран", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий отмечает, что за год сотрудничества в рамках межпартийного соглашения ЕР с Народной Демократической партией Таджикистана выработаны общие подходы к решению задач по сохранению и развитию экономических и всесторонних гуманитарных связей.

"В ходе консультаций стороны также обсудили план совместных действий в вопросах улучшения инвестиционного климата, укрепления региональной безопасности, борьбы с терроризмом и международной наркопреступностью.

"Важная часть беседы была уделена направлению сотрудничества двух партий в сфере поддержки русскоязычных граждан, проживающих в республике", — говорится в сообщении пресс-службы депутата.

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