1500 жителей Атырау приняли участие в велопробеге

CA-NEWS (KZ) - В Атырау подвели итоги благотворительного велопробега "Bike Ride Atyrau - 2018", организованного при поддержке общественного фонда Александра Винокурова, общественного фонда по поддержке и развитию спорта в Атырау, а также акимата Атырауской области, сообщает портал Tengrinews.kz.

"Мы надеемся, что после этого мероприятия велоспорт в нашем регионе станет развиваться еще активней", - сказал первый заместитель акима Атырауской области Сагындык Лукпанов. В общей сложности по центральным улицам Атырау проехались 1 500 велосипедистов. В заезде приняли участие два олимпийца - Александр Винокуров и Илья Ильин.

"Если онлайн регистрацию прошли свыше 900 участников, то непосредственно на месте старта у драмтеатра зарегистрировалось почти 600 участников", - рассказали организаторы пробега. Поддержать велопробег приехала столичная команда "Astana Pro Team".

"Не думал, что участников будет так много. Благотворительный аукцион пройдет вечером, в рамках него мы разыграем четыре коллекционных велосипеда и аксессуары нашей велокоманды", - рассказал Александр Винокуров.

⇳

По итогам велопробега победителей определили по пяти номинациям: самым возрастным участником стал 66-летний Гимран Акботин, самой юной участницей стала четырехлетняя Айя Саламат. Семья Бисалиевых из шести человек победила в номинации самая "Спортивная семья". Самый креативный велосипед оказался у Багытжана Шайхиева, а самый креативный костюм - у Марата Наурызгалиева. Все победители получили в качестве призов велосипеды.



