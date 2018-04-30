В Таджикистане Парламентский Совет обсудил поправки в закон «Об инвестициях»

CA-NEWS (TJ) - Вопросы о внесении поправок в закон РТ «Об инвестициях» рассмотрен в понедельник на заседании Совета Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана, сообщает Авеста.

Выступая по данному вопросу, председатель парламентского комитета по экономике и финансам Шариф Рахимзода отметил, что новые поправки принимаются с целью улучшения инвестиционного климата для привлечения прямых инвестиций.

Также поправки направлены на поддержку предпринимательства, предоставление льгот и усовершенствования механизмов государственной поддержки предпринимателей.

Поправки предусматривают льготы отечественным производителям и экспортерам по налогам и таможенным пошлинам в вопросе импорта новых технологий.

Поправки также предусматривают поиск новых механизмов и альтернативных путей для восстановления деятельности предприятий, запуска новых производственных мощностей, создание новых рабочих мест и способствование развитию инновации и индустриализации страны.