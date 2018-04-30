Узбекистан и Турция подписали более 20 документов и достигли соглашения по инвестиционным проектам на $3 млрд

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Турция подписали более 20 документов, достигли соглашения по инвестиционным проектам по итогам прошедших в Куксарое плодотворных переговоров, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление о поднятии узбекско-турецкого стратегического сотрудничества на новый уровень.

Между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран подписано 23 документа касательно сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-логистической, промышленной, энергетической, научной, образовательной, туристической и других сферах.

Кроме того, на проходящем в Ташкенте узбекско-турецком бизнес-форуме ожидается заключение соглашений общей стоимостью $3 млрд. по более чем 50 новым инвестиционным проектам, отметили в пресс-службе.