Австралия выделит почти $380 млн на защиту Большого барьерного рифа

CA-NEWS (CA) - Правительство Австралии намерено заложить в бюджет $500 млн австралийских долларов ($379 млн) на защиту Большого Барьерного рифа от последствий климатических изменений и загрязнения, сообщает газета The Sydney Morning Herald.

По словам министра энергетики Австралии Джоша Фриденберга, часть средств будет предоставлена фермерам, чтобы они перестали сбрасывать в воду сельскохозяйственные отходы, которые наносят вред экологии Большого барьерного рифа.

В частности, более $200 млн должно пойти на изменение методов ведения сельского хозяйства, $100 млн — на исследования по восстановлению рифов, $58 млн — на борьбу с морскими звездами, которые питаются кораллами. Как отмечает газета, это будет крупнейшее ассигнование на защиту окружающей среды за всю историю Австралии.

Большой Барьерный риф — крупнейший в мире коралловый риф, в него входят более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Риф находится вдоль северо-восточного побережья Австралии, его площадь составляет около 344,4 тыс. кв. км. Риф является самым большим в мире природным объектом, образованным живыми организмами. В 1981 году ЮНЕСКО выбрал риф в качестве объекта Всемирного наследия.