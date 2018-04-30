Президент Армении объяснил многочисленные демонстрации в стране накопившимися за годы проблемами

CA-NEWS (CA) - Президент Армении Армен Саркисян в интервью BBC прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию, а также рассказал, что вызывает у него гордость и надежду.

«Как вы видите, проходят многочисленные демонстрации на улицах Еревана. Это является последствием накопившихся за годы проблем, которые так и не нашли решения. Речь идет о коррупции, социальной несправедливости, о том, что талантливая молодежь не видела для себя будущего в Армении. Факторов много, возможно, самым важным стало отсутствие диалога между властями и людьми», - сказал Саркисян.

Он напомнил, что именно президент должен направить всех по пути конституционного урегулирования этих процессов.

Саркисян также выразил слова поддержки бывшему президенту и экс-премьеру Армении Сержу Саргсяну. «В других странах и временах президенты борются за свою политическую карьеру до конца, но Саргсян проявил смелость, ушел в отставку, показав, что эта страна может идти по демократическому и свободному пути», - заявил он.

По его словам, это доказывает, что страна может развиваться в направлении демократии и свободы.

«Я не люблю красивые слоганы, такие как «бархатная» или «розовая» революция, а также не хочу давать определения революция это или нет. Для меня важно, что Армения доказала, что гражданское общество существует. Люди храбры и горды. Они выражают свое мнение», - сказал Саркисян.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке.

28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. В тот же день глава партии «Процветающая Армении» и парламентского блока «Царукян» Гагик Царукян заявил, что блок «Царукян» поддержит кандидатуру лидера протестов Николу Пашиняна на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.