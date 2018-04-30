Байкер из Душанбе совершит кругосветное путешествие, чтобы привлечь внимание таджикского общества к проблемам детей с синдромом Даун

CA-NEWS (TJ) - Байкер из Душанбе отправляется в кругосветное путешествие, чтобы привлечь внимание таджикского общества к проблемам детей с синдромом Дауна, а также чтобы познакомить с Таджикистаном людей по всему миру, сообщает портал "Настоящее время".



"Ирбис", единственный клуб байкеров в Таджикистане существует всего три года. Но за это время мотолюбители уже стали неотъемлемой частью социальной жизни страны и принимают участие в большинстве благотворительных акций. По словам самих байкеров, люди объединились в клубе именно для того, чтобы помогать другим, а не просто чтобы кататься с ветерком.

Таджикские байкеры уже проехались по всей Европе, побывали в США и во всех соседних с Таджикистаном странах. Изначально они хотели рассказать миру о своей красивой стране, но последние несколько пробегов были посвящены благотворительным целям.

"Был благотворительный мотопробег Душанбе-Владивосток-Душанбе, я проехал за два месяца 22 тысячи километров, – рассказывает Фарход Калонов, президент клуба байкеров "Ирбис". – Собрал деньги на операции трем девочкам, у которых был порок сердца. Операции провели, слава Богу у них все хорошо. Мы стараемся не просто колесить по миру, а приносить какую-то маленькую пользу".

Сейчас Калонов собирается отправиться в кругосветное путешествие и проехать на своем мотоцикле 80 тысяч километров. Поездка, по его прогнозу, займет ровно год. В путь Калонов отправится в одиночестве: никто из его товарищей не может посвятить любимому хобби столько времени.

Фарход собирается не просто ездить по дорогам земного шара. Он будет рассказывать в местных мотоклубах о Таджикистане и посещать центры для детей с синдромом Дауна. Своим путешествием он хочет привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются на родине семьи с "солнечными детьми".

"Мы хотим поднять эту тему, чтобы многие люди задумались. Ведь это может случиться с каждым ребенком, – говорит Калонов. – Это наши дети! Мы их любим также, как и остальных".