РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан празднует День единства народа

CA-NEWS (KZ) - Казахстан сегодня, 1 мая, празднует День единства народа РК.

В этот день во всех городах Казахстана пройдут праздничные мероприятия — концерты, народные гуляния, фестивали детского творчества, спортивные состязания. Кроме того, тематические выставки, спектакли и концерты, посвященные празднику единения и дружбы, пройдут в эти дни в библиотеках, музеях, театрах и других учреждениях культуры страны.

Выступая 28 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана, президент страны Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что единство народа республики было, есть и будет главным условием обновленного Казахстана.

Государственный праздник начал отмечаться в 1996 году. 18 октября 1995 года Н.Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменив празднование Дня солидарности трудящихся.

В настоящее время в республике проживают более 150 национальностей.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×