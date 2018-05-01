Казахстан празднует День единства народа

CA-NEWS (KZ) - Казахстан сегодня, 1 мая, празднует День единства народа РК.

В этот день во всех городах Казахстана пройдут праздничные мероприятия — концерты, народные гуляния, фестивали детского творчества, спортивные состязания. Кроме того, тематические выставки, спектакли и концерты, посвященные празднику единения и дружбы, пройдут в эти дни в библиотеках, музеях, театрах и других учреждениях культуры страны.

Выступая 28 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана, президент страны Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что единство народа республики было, есть и будет главным условием обновленного Казахстана.

Государственный праздник начал отмечаться в 1996 году. 18 октября 1995 года Н.Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменив празднование Дня солидарности трудящихся.

В настоящее время в республике проживают более 150 национальностей.