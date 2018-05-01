Парламенты Монголии и Ирландии подписали меморандум о сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) - Председатель парламент Миеэгомбын Энхболд и спикер Нижней палаты парламента Ирландии Шон О'Фаррелл подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между парламентом Монголии и Нижней палатой парламента Ирландии, сообщает Монцамэ.

Подписание этого документа между двумя парламентами рассматривается как важное событие для укрепления двустороннего сотрудничества в законодательной сфере и дружественных отношений между двумя государствами путем сотрудничества в интересах устойчивого развития всех соответствующих секторов. Кроме того, это является доказательством сотрудничества в целях поддержки друг друга на международной арене и проведения двусторонних встреч для обмена мнениями и позициями по международным и региональным вопросам.

На церемонии подписания присутствовали депутат, председатель парламентской группы дружбы «Монголия-Европарламента» Н.Оюундарь, депутат, заместитель председателя группы дружбы «Монголия-Европарламент» Г.Тэмуулэн, посол Ирландии по совместительству в Монголии Оуэн О'Лири и другие официальные лица.

После подписания меморандума делегация во главе со спикером Нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарреллом ознакомились с залом, где проходят пленарные заседания монгольского парламента.