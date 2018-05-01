В Таджикистане споры предпринимателей будут разрешать медиаторы

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане решили наладить новый способ разрешения имущественных споров для предпринимателей, сообщает Радио Озоди.

Власти утверждают, что подготовка проекта Закона «О медиации» позволит сторонам решать споры досудебным и внесудебным способом.

Представители Торгово-промышленной палаты страны уверены, что медиатор выступает своего рода «аксакалом», ведь на протяжении тысячелетий старейшины разрешали самые сложные конфликты, доказав тем самым успешность этого варианта умиротворения сторон.

Манзура Рустамова, заместитель председателя ТПП, сказала 30 апреля, что поручение о подготовке законопроекта о медиации (от латинского mediаге - посредничать - это способ разрешения споров с помощью посредника) получено от исполнительного аппарата президента РТ. По ее словам, целью этого закона является предоставление альтернативного метода урегулирования споров предпринимателей.

«С реализацией данного закона в стране предполагается открытие центров медиации, где предприниматели смогут разрешить свои споры в досудебном порядке. Стороны смогут обратиться за помощью к медиатору, который предложит самый простой способ решения возникшего спора или конфликта. Если стороны будут удовлетворены таким решением, то они подписывают соглашение о примирении и спор будет исчерпан, не доходя до суда», - говорит Рустамова. Она сравнила роль медиатора с ролью аксакала, уважаемого человека в общине, который успешно улаживает самые сложные конфликты.

Манзура Рустамова добавила, что при разработке законопроекта «О медиации» учитывался положительный опыт передовых стран. К примеру, добавила она, в США до 97% споров решается медиативным способом.