Я чувствую себя всадником и веду за собой народ, - президент Туркменистана дал редкое интервью российскому телеканалу (видео)

CA-NEWS (TM) - Во время посещения ипподрома в честь празднования Дня ахалтекинца в последнее воскресенье апреля, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал редкое интервью телеканалу «Россия-24».

Как сообщает пресс-служба главы государства, интервью было спонтанным. В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов рассказал, что все туркмены - прирожденные всадники, подчеркнул важность дружественных отношений с Россией и странами Центральной Азии, отметил активную позицию страны в СНГ.

«Верховая езда помогает и в политической жизни. Я всегда чувствую себя всадником, скачу вперед и веду за собой народ. А что, Владимир Владимирович на коне не скачет? Тоже скачет», - сказал Бердымухамедов.

Все интервью проходило на фоне массовки, скандировавшей «Аркадага шохрат!» (Слава Аркадагу!). Как заявил президент, показывая на студентов из массовки: «Этот национальный колорит, который вы видите, вы наверное думаете, что мы их заставляем так? Это они хотят! Они заканчивают высшее учебное заведение, находят свое место в жизни и это уже их дело».

«Вы можете воочию увидеть, как мы обсуждаем вопросы в составе Содружества Независимых Государств. Туркменистан как нейтральное государство, признанное ООН, не участвует в каких-либо блоках, военных союзах. Но мы от СНГ не отходили и не отойдем. Как нейтральная страна, мы являемся ассоциированным членом, и, причем, активным. И вот пример. Мы сейчас – сопредседатели, а в сентябре в Душанбе примем председательство в Содружестве Независимых Государств. И мы уже предлагаем очень многое», – сказал Бердымухамедов.

По его словам, в год председательства Туркменистан планирует внести «много предложений гуманитарного характера», в частности по вопросам здравоохранения, охраны здоровья детей, правильной вакцинации. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин провозгласил следующий год Годом театра. Во время визита в Ашхабад в прошлом году Путин предложил «год, когда Туркменистан будет председательствовать в СНГ, назвать Годом архитектуры и строительства», сказал Бердымухамедов. «Мы поддержали эту идею и уже подписан документ по ней», – добавил туркменистанский лидер.

Он отметил, что это сплачивает народы и укрепляет дружбу. «Вот мы, соседи – с Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Афганистаном, Пакистаном, а там, за горами Иран – и со всеми мы дружно живем! Мы открыты! Мы ведем политику «открытых дверей», – подчеркнул Бердымухамедов.