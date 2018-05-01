В четырех районах Жамбылской области появилась марокканская саранча

CA-NEWS (KZ) - Площадь обрабатываемых против саранчи земель в регионе значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом, передает МИА «Казинформ»/

«В этом году на борьбу с саранчой из республиканского бюджета выделено 580 миллионов тенге($1,7 млн), — рассказали в областной территориальной инспекции Комитета госинспекции МСХ РК. — Обрабатывать предстоит в три раза больше земель, чем в прошлом году — 355 тысяч гектаров. Для борьбы с насекомыми закуплено 29 тысяч литров ядохимикатов. Время для проведения обработки уже наступило — марокканская саранча появилась в Сарысуском, Таласском, Жамбылском и Байзакском районах. Плотность насекомых ожидается в пределах от пяти до ста сорока особей на один квадратный метр».

Как пояснили в облакимате, в этом году для защитных мероприятий против саранчи в регионе задействована Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Прибывшие специалисты окажут техническую поддержку и повторно проверят земли, зараженные вредителями в прошлом году. Специалисты по марокканской саранче проведут консультации с местными агрономами и дадут рекомендации по борьбе с вредителями. Для повышения эффективности борьбы с саранчой в Казахстане разрабатывается цифровая карта распространения саранчовых насекомых.