В Таджикистане в честь Дня молодёжи пройдут международные соревнования по теннису

CA-NEWS (TJ) - Два международных соревнования по теннису пройдут в Душанбе с 7 по 18 мая текущего года, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан.

По словам источника, Второй открытый турнир по теннису в Республике Таджикистан и соревнования на Кубок Федерации тенниса Республики Таджикистан приурочены ко Дню молодежи Таджикистана, который ежегодно отмечается в стране 23 мая.

Международные соревнования проводятся в соответствии с Планом мероприятий, разработанным с целью выполнения наставлений Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, Президента Национального олимпийского комитета Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона, озвученных в ходе 17-й сессии Генеральной Ассамблеи Национального олимпийского комитета Таджикистана и на встрече с ответственными лицами в области спорта, состоявшейся 14 февраля текущего года.

Соревнования, организованные с целью популяризации спорта среди молодежи, пройдут в сотрудничестве с Федерацией тенниса Таджикистана. В них предусмотрено участие спортсменов из более 15 стран мира.