РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
4 человека погибли в ДТП в Акмолинской области

CA-NEWS (KZ) - 4 человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Акмолинской области.

По данным Департамента внутренних дел области, ДТП произошло на 97 км трассы Астана–Коргалжино вблизи села Жантеке: 38-летняя жительница столицы, управляя машиной JAC М5, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание машины в кювет.

В результате аварии на месте происшествия скончались три женщины, 1965, 1967 и 1955 годов рождения, и 65-летний мужчина. Два пассажира доставлены в городскую больницу Астаны. Водитель не пострадала.

Отмечается, что пострадавшие ехали на сватовство. Среди погибших жительница Щучинска, две жительницы села Воздвиженка Целиноградского района и житель Астаны.

Возбуждено досудебное производство по ч. 4 ст. 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса Казахстана.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×