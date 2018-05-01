4 человека погибли в ДТП в Акмолинской области

CA-NEWS (KZ) - 4 человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Акмолинской области.

По данным Департамента внутренних дел области, ДТП произошло на 97 км трассы Астана–Коргалжино вблизи села Жантеке: 38-летняя жительница столицы, управляя машиной JAC М5, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание машины в кювет.

В результате аварии на месте происшествия скончались три женщины, 1965, 1967 и 1955 годов рождения, и 65-летний мужчина. Два пассажира доставлены в городскую больницу Астаны. Водитель не пострадала.

Отмечается, что пострадавшие ехали на сватовство. Среди погибших жительница Щучинска, две жительницы села Воздвиженка Целиноградского района и житель Астаны.

Возбуждено досудебное производство по ч. 4 ст. 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса Казахстана.