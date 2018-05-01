В Узбекистане бомжей будут помещать в центры реабилитации

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане вышло постановление правительства об утверждении центров внутренних дел по реабилитации лиц без определенного места жительства.

Документом определено, что для признания человека лицом без определенного места жительства он должен отвечать сразу 4-м критериям: быть старше 18 лет, не иметь документов, удостоверяющих личность, не иметь временной либо постоянной прописки по определенному адресу и отличаться антисоциальным поведением.

Таких лиц будут регулярно выявлять и доставлять в органы внутренних дел. Если установить их личность там не удастся, начальник органа внутренних дел внесет в административный суд ходатайство о помещении лица в специальный центр реабилитации.

Суд рассмотрит ходатайство в течение 24-х часов. При его удовлетворении бомж проведет в центре реабилитации 30 дней. При приеме в центр проведут фотографирование, дактилоскопическую регистрацию, медосмотр, досмотр вещей и предметов, а также их дезинфекцию. Инфекционных больных (ВИЧ/СПИД, активная форма туберкулеза, сифилис и др.) будут содержать отдельно от остальных.

За время круглосуточного пребывания в центре будет оказана правовая, социальная, психологическая, медицинская и другая помощь, а также проведут мероприятия по привитию норм и правил поведения, принятых в обществе. Режим содержания там довольно строгий вплоть до ограничения визитов и свободного выхода за пределы центра, сообщает "Норма".

Если лицу нужно стационарное лечение, его незамедлительно направят в лечебно-профилактические учреждение системы здравоохранения. Престарелых и инвалидов разместят в домах «Саховат», лиц с психическими расстройствами – в дома «Мурувват». А здоровые мужчины (от 18 до 60 лет) и женщины (от 18 до 55 лет) будут трудоустроены.

Документ вступил в силу 27.08.2018 г.