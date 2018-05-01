Монгольская певица Сарантуяа выступит с концертом в Казахстане

CA-NEWS (MNG) - Заслуженная артистка Монголии и обладательница титула «Лучшая певица XX века» Батмунхийн выступит с концертом в Казахстане. Об этом сообщает во вторник, 1 мая Монцамэ со ссылкой на ее продюссеров.

Ее сольный концерт «Я счастлива» состоится 12 мая в театре традиционного искусства «Алатау» в Алматы. Данный концерт станет для нее второй встречей с казахскими зрителями. Впервые певица совершила гастроли в городах Астана и Алматы в 2011 году. В этот раз монгольская певица поедет туда со своей группой «Рэндом».

Напомним, что певица Б.Сарантуяа родилась 20 апреля 1970 года в Улан-Баторе. С конца 1980-х годов она занимает одно из лидирующих мест на монгольской эстраде. Сарантуяа — обладательница гран-при международного конкурса «Голос Азии», а также титула «Лучшая певица XX века» и её называют поп-дивой. Она поёт на монгольском, русском и английском языках.