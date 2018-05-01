Иран засомневался в ТАПИ и предложил поставлять туркменский газ в Пакистан

CA-NEWS (TM) - Заместитель министра энергетики Ирана, исполнительный директор Национальной Иранской газовой компании (НИГК) Хамид Реза Араки заявил о готовности страны поставлять туркменский газ в Пакистан на основании свопового обмена. Об этом в воскресенье, 29 апреля сообщило иранское агентство IRNA.

Он также выразил сомнение реализации проекта газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).

Араки отметил, что начать своповые поставки можно в кратчайшие сроки. «Благодаря своему положению в регионе Иран может сотрудничать с любым газопроводным проектом, осуществляемым вокруг страны», - отметил иранский чиновник.

Ранее Иран посредством своповых операций поставлял туркменский газ в Азербайджан.

Вместе с тем Иран имеет неразрешенный газовый спор с Туркменистаном, покупателем которого являлся до конца 2017 года. Туркменская сторона потребовала от Ирана погасить долг в размере от $1,8 до $2 млрд. Задолженность образовалась зимой 2007-2008 годов, когда из-за холодов Иран вынужден был увеличить количество закупаемого в Туркменистане газа.

Администрация президента Ирана Хасана Рухани утверждает, что полностью оплачивала поставки в течение последних трех с половиной лет. Более ранние долги образовались при другом правительстве и их размер, по мнению администрации, следует еще раз обсудить с туркменской стороной.

Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Напомним, в конце февраля президент Туркменистана сообщил о старте строительства афганской части газопровода. Церемония закладки участка прошла на туркмено-афганской границе возле города Серхетабат.

Строительство туркменского участка ТАПИ стартовало в декабре 2015 года. TAPI Pipeline Company Limited, оператор строительства газопровода, планирует начать подачу газа в Индию с территории Туркменистана в начале 2020 года.

Общая протяженность газопровода составит 1814 километров, в том числе 214 километров - по территории Туркменистана, 774 километра - Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года. Годовая мощность - 33 миллиарда кубометров.